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من لقطة عفوية إلى رمز للأخوة.. سوريون يتفاعلون مع حركة يد ابن سلمان

14 مايو 2025
من لقطة عفوية إلى رمز للأخوة.. سوريون يتفاعلون مع حركة يد ابن سلمان

وطنا اليوم:ضجت منصات التواصل الاجتماعي السورية بحركة يد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
فقد عبر الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بهذا القرار بوضع يديه على صدره، في إشارة واضحة إلى فرحته بنجاح مساعيه في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
وأصبحت هذه الحركة الأكثر تداولا بين السوريين، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة شكر وتقدير لولي العهد السعودي.
وانتشرت على منصات التواصل صور ورسومات كاريكاتيرية وصور معالجة رقميا تبرز تفاعل الأمير محمد بن سلمان خلال إعلان ترامب رفع العقوبات، واستخدم النشطاء هذه اللقطة في منشوراتهم وتغريداتهم، واعتبروها لحظة تاريخية.
ورأى مدونون أن هذه الحركة أصبحت رمزا للمحبة بين الشعبين السوري والسعودي، مؤكدين أن حركة الأمير محمد بن سلمان ستظل حاضرة في الذاكرة سنين طويلة، أطول من سنوات الظلم التي عاشتها سوريا.
كما أشار آخرون إلى أن هذه الحركة العفوية، التي خرجت من قلب ولي العهد، سرعان ما تحولت إلى رمز لامتنان السوريين، وتصدرت قائمة الترند في سوريا.
وعبر سوريون عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية لموقفها الداعم في رفع العقوبات.
كما وجه سوريون الشكر لدولتي قطر وتركيا لوقوفهما مع الشعب السوري ودعم ملف رفع العقوبات، معتبرين أن المساعي المشتركة لهذه الدول الثلاث دليل على صدق دعمهم لإعادة سوريا إلى مكانها الصحيح بعد سنوات من الدمار التي خلفها نظام بشار الأسد.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر خروج السوريين إلى الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات، رافعين الأعلام السعودية، تعبيرا عن فرحتهم وامتنانهم.


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