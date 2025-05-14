الاحتلال يُدمر 75 % من الأراضي الزراعية في غزة

وطنا اليوم:قالت مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، انجليكا جاكوم الليلة الماضية “إن الوضع في غزة صعب للغاية، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وخطر المجاعة وشيك”.

وأشارت جاكوم في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن إلى ما ورد في أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة، محذرة من انهيار منهجي للظروف الأساسية للبقاء، حيث يعاني سكان غزة من نقص في الغذاء، وانهيار عميق في صحتهم وسبل عيشهم وبنيتهم الاجتماعية، مما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس والدمار والموت.

وحذرت من أن أنظمة الأغذية الزراعية في قطاع غزة انهارت، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، كما تعرض الإنتاج المحلي للغذاء للدمار ، مشيرة الى أن ما يقرب من 75 بالمئة من الأراضي الزراعية، التي كانت تساهم بنحو ثلث الاستهلاك اليومي، تضررت أو دمرت منذ العدوان.

وأوضحت أن الإنتاج الحيواني تعرض للدمار، حيث نفق ما يقرب من 95 بالمئة من الماشية، وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز، وارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000 بالمئة منذ شباط 2025 ، محذرة من انه “وبحلول الوقت الذي أعلنت فيه المجاعة، كان الناس يموتون جوعا بالفعل، مع عواقب لا رجعة فيها ستستمر لأجيال، الفرصة سانحة لتقديم المساعدة الآن”.