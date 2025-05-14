شاهد : قصة الباشا المعايطة وحزب إرادة

وطنا اليوم:عبّر اللواء المتقاعد الباشا عبد الجليل المعايطة عن أسفه لاستقالة نضال البطاينة من حزب “إرادة”، معتبراً أنها خطوة مؤسفة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها البطاينة في تأسيس الحزب.

وقال المعايطة ، إن البطاينة “تعب بلا شك، فقد عمل لمدة ثلاث سنوات متواصلة لتأسيس أكبر حزب في الأردن، حيث وصل عدد أعضائه إلى 10,300 شخص”.

وأكد اللواء المعايطة أنه وجّه حديثه إلى الشباب المنتمين للحزب، داعياً إياهم إلى التمسك بطموحاتهم وعدم التراجع، قائلاً: “قلت لهم أن يبقوا على طموحهم، وبيني وبينكم، الله يشهد أنني انضممت للحزب دون أن أطمح لأي منصب فيه”.

وأشار المعايطة إلى معرفته العميقة بقانون الأحزاب والإصلاح السياسي، موضحاً: “كنت الآمر على كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب لمدة خمس سنوات، وكنت معنياً بوضع الاستراتيجية الوطنية للأردن بشكل سنوي”.

واردف اللواء المعايطة بالتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية، قائلاً: “لدينا في الأردن ثوابت لا تتغير، أولها الدستور الأردني وقدسيته، والهوية الوطنية، والأردن ككيان، وعلى رأس هذه الثوابت النظام الملكي الهاشمي”.