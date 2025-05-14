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كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية تنظم مبادرة توعوية بصحة الفم والأسنان في مدارس الأمل للغة الإشارة

14 مايو 2025
كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية تنظم مبادرة توعوية بصحة الفم والأسنان في مدارس الأمل للغة الإشارة

وطنا اليوم:في إطار جهود الجامعة الهاشمية الريادية في التشارك مع المجتمع المحلي وترسيخا لقيم ادماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان نظمت كلية طب الأسنان مبادرة تثقيفية بصحة الفم والاسنان في مدارس الأمل الثانوية المختلطة للغة الإشارة في مديرية تربية الزرقاء الأولى.
وقد تضمنت المبادرة مجموعة من الأنشطة التوعوية شملت عروضًا تثقيفية حول أهمية العناية بصحة بالفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس وأمراض اللثة. كما تم توزيع نشرات توعوية تحتوي على نصائح هامة للحفاظ على صحة الفم ، بالإضافة إلى توزيع عينات طبية مجانية وعمل فحوصات سريرية قام بها أعضاء هيئة التدريس و طلبة الكلية للكشف على أمراض اللثة والأسنان كما تم عرض فيديو تعليمي تم اعداده من الكلية بالتعاون مع مدارس الامل متضمنا الترجمة بلغة الإشارة .

وقال الأستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الاسنان ان تنفيذ هذه المبادرة يأتي انطلاقًا من مسؤولية الكلية تجاه المجتمع المحلي بتعزيز مفاهيم العناية بصحة الفم والأسنان وايمانا بدور المؤسسات التعليمية في نشر التوعية الصحية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة السنية والعامة
واشار الدكتور الدويري الى ان الحاجة تزداد لتسليط الضوء على ذوي الإعاقة السمعية للاهتمام بصحة الفم والأسنان لاسيما الذين قد تشغلهم إعاقتهم ومضاعفاتها، وتشغل ذويهم والعاملين على تأهيلهم عن الاهتمام بالصحة الفموية مؤكدا على اهمية التواصل مع هذه الفئة بإستخدام الإشارات بمساعدة مرافقيهم لتقديم حلول عملية وفعّالة لتحسين صحة الفم لديهم، من خلال تطوير برامج توعوية متخصصة، وتدريب الكوادر الطبية على وسائل تواصل فعّالة، وتوفير خدمات طب أسنان تراعي احتياجاتهم الخاصة، بما يعزز من اندماجهم في المجتمع وحقهم في تلقي رعاية صحية عادلة وشاملة.
من جانبها قدمت السيدة سلام البوريني مديرة مدارس الأمل للغة الإشارة الشكر والتقدير للجامعة الهاشمية وكلية طب الأسنان وأثنت على الجهود المبذولة في نجاح هذه المبادرة وخدمة المجتمع المحلي


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