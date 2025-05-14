كتلة حارة تؤثر على المملكة اعتباراً من هذا الموعد

وطنا اليوم _تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أجواء ربيعية لطيفة خلال منتصف الأسبوع، تتبعها كتلة هوائية حارة نسبياً تؤثر على المملكة تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة.

الأربعاء 14 أيار 2025

تشهد المملكة انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر صباحاً في الأجزاء الشمالية. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات، ولطيفة في الأغوار، مع استمرار ظهور بعض الغيوم.

تحذيرات الأربعاء:

تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.

الخميس 15 أيار 2025

تستمر الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمالاً ووسطاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار، مع ظهور غيوم عالية.

الجمعة 16 أيار 2025

تبدأ المملكة بالتأثر تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة. تظهر غيوم عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة إلى دافئة.

السبت 17 أيار 2025

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتسود أجواء حارة وجافة بوجه عام، مع ظهور الغيوم العالية. تنشط الرياح الجنوبية الشرقية أحياناً وتثير الغبار خاصة على الطرق الصحراوية.

ليلاً، تبقى الأجواء دافئة.