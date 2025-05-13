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الجامعة الأردنية: تأجيل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر أيار

دقيقتان ago
الجامعة الأردنية: تأجيل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر أيار

وطنا اليوم:قرّر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعةِ الأردنية الموافقة على تأجيلَ قسط قرض الإسكان عن شهر أيار لعام 2025 للمقترضين الراغبين في التأجيل.
وعلى المقترضين الراغبين في التأجيل تقديم طلب تأجيل قسط القرض لشهر أيار على البوابة الإلكترونيّة لصندوق الإسكان على موقع الجامعة الإلكترونيّ، وتقديم طلب تأجيل سداد قسط القرض لشهر أيار العام 2025، وذلك في موعد أقصاه الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 18/5/2025، علمًا أنّه لن تُحتسب أيّ فوائد أو عمولات.


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