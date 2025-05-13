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الأردن يرحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

27 ثانية ago
A woman waves an independence-era Syrian flag as people gather at the Umayyad Square in central Damascus to celebrate the ouster of Syrian president Bashar al-Assad on December 13, 2024. Huge crowds also gathered outside a landmark mosque in the Syrian capital Damascus to celebrate during the first Friday prayers since Assad's ouster on December 8. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP)

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُعد خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.


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