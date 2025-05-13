ضبط سائق حافلة قاد بطريقة متهورة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية عصر اليوم الثلاثاء سائق “حافلة” عمومية ظهر خلال مقطع فيديو وهو يقود بطريقة متهورة في أحد مناطق العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط سائق الحافلة والحافلة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وكان مقطع فيديو اظهر أقدم السائق على القيادة بطريقة متهورة تهدد حياة الركاب والمواطنين على الطريق العام.