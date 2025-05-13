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ضبط سائق حافلة قاد بطريقة متهورة في العاصمة عمان

49 ثانية ago
ضبط سائق حافلة قاد بطريقة متهورة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية عصر اليوم الثلاثاء سائق “حافلة” عمومية ظهر خلال مقطع فيديو وهو يقود بطريقة متهورة في أحد مناطق العاصمة عمان.
وقال مصدر أمني إنه تم ضبط سائق الحافلة والحافلة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وكان مقطع فيديو اظهر أقدم السائق على القيادة بطريقة متهورة تهدد حياة الركاب والمواطنين على الطريق العام.


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