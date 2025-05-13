صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب والجيش يعلن اعتراض صاروخ يمني وسط حالة من الهلع

وطنا اليوم:دوت مساء اليوم صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب مدينة القدس وفي محيط تل أبيب الكبرى، بحسب ما أفادت به الجبهة الداخلية “الإسرائيلية”، وذلك بعد تلقي تحذيرات أولية تفيد بإطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وأعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بطاريات الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي اليمنية، ولم ترد معلومات فورية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي توقفت أثناء اعتراض صاروخ من اليمن.

وذكرت أن الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

وافادت بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية.

وبين الإسعاف الإسرائيلي أنه أصيب عدد من المستوطنين بعد هرولتهم للاختباء إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.

وذكر أنه تم تقديم إسعافات ميدانية “لإسرائيليين” أصيبوا بالهلع نتيجة التدافع نحو المناطق الآمنة.

جدير بالذكر أن إطلاق الصاروخ من اليوم، يأتي تزامنا مع جولة ترامب إلى دول خليجية، حيث أن عملية رصد الصاروخ واعتراضه، حدثت تزامنا مع كلمة للرئيس الأمريكي في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالعاصمة الرياض، قال فيها: “الحوثيون مقاتلون أشداء ولكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية”، مضيفا: “لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية”.