شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمستشفى غزة الأوروبي

وطنا اليوم:استشهد ما لا يقل عن 6 أشخاص، وأصيب أكثر من 40 آخرين، مساء الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى غزة الأوروبي بأحزمة نارية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان له، أنه استهدف مركز قيادة تابعًا لحركة حماس يقع تحت مستشفى غزة الأوروبي.