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بطلب من الأمير محمد بن سلمان.. ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

17 ثانية ago
بطلب من الأمير محمد بن سلمان.. ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.
وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق”.
وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.
واضاف ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: “يسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السوري هذا الأسبوع”.
واضاف ترامب: “اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا”.


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