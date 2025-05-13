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إيلون ماسك: سنأتي بالتاكسي ذاتي القيادة إلى السعودية

31 ثانية ago
إيلون ماسك: سنأتي بالتاكسي ذاتي القيادة إلى السعودية

وطنا اليوم:قال رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مؤسس شركتي “تسلا” و”إكس إيه آي”، إن الروبوتات قادرة على مضاعفة الاقتصاد العالمي بـ “عشر مرات”.
وأضاف ماسك، في جلسة لمناقشة ملفات الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أنه يشكر السعودية على الموافقة على استخدام “ستارلينك” لأغراض الملاحة والطيران.
وتابع إيلون ماسك قائلًا: “سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية”.
وقال إن الروبوتات الشخصية يمكن أن تفعل كل ما تريدونه وشيء جميل اقتناء أحدها، وأضاف: “أعتقد أننا نتجه إلى عالم مختلف جذريًا وأعتقد أيضًا أنه عالم جديد ومثير للاهتمام، وأرى أن الجميع سيرغب في اقتناء هذا الروبوت ليكون مساعد شخصي”.
وأوضح ماسك، أن هذا يطلق العنان للكثير من الإمكانات الاقتصادية، لأننا عندما نفكر في ما هي مخرجات ذلك في الاقتصاد فهو الإنتاجية لكل فرد مضروبة في عدد السكان، وتابع: “بمجرد أن يكون لديك هذه الروبوتات المؤنسنة فإن الناتج الاقتصادي يكون هائل وغير محدود، ويمكن أن يكون لدينا اقتصاد أكبر بعشر أضعاف الاقتصاد العالمي الحالي”.
وأشار إلى أن هذا التطور في الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع مستوى الدخل الأساسي العالمي، ويمكن لأي أحد أن يحصل على السلع والخدمات التي يرغب فيها.
وقال ماسك: “الهدف من الذكاء الصناعي وإكس إيه آي هو أن نفهم الكون وأن نفهم ما يوجد فيه وماذا يجب أن نفعل؟، نعم هذا هو الهدف من أجل مساعدة الناس في الإجابة على أي سؤال في هذه الرحلة، وفلسفتي مبنية على الفضول وحب الاستطلاع وفهم طبيعة الكون”.


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