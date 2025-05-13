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اتفاقية بين مركز زها الثقافي وبلدية معان لإنشاء فرع للمركز

11 ثانية ago
اتفاقية بين مركز زها الثقافي وبلدية معان لإنشاء فرع للمركز

وطنا اليوم:وقعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح اليوم اتفاقية لإنشاء فرع للمركز ضمن المحافظة.
ويأتي إنشاء الفرع ضمن إطار المبادرات الملكية السامية بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع و رفع مستوى التنمية الثقافية و الاجتماعية و دعم الابداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع مركز زها الثقافي في مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب الاتفاقية سيتم العمل على إنشاء مركز نموذجي للأطفال في المحافظة، يضم مباني داخلية وملعب ومرافق خارجية مزودة بمناطق ألعاب بحيث يحتوي على قاعة تدريب، قاعة كراميش للاطفال من (3-6) سنوات، قاعة تفكير إبداعي, قاعة متعددة الأغراض، مشغل, معرض, ملعب, مناطق ألعاب و تنزه, مبنى للموظفين ومرافق صحية.

وبموجب الاتفافية سيعمل مركز زها الثقافي على إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات المقدمة في فرع المركز في معان والموجهة للأطفال واليافعين من عمر (3) ثلاثة أعوام ولغاية عمر (18) سنة، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع.
فيما ستعمل البلدية وبحسب الاتفاقية على التنسيق مع مركز زها في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحفاظ على الحديقة وديمومتها، إضافة إلى التنسيق عند تنفيذ أي فعاليات أو أنشطة، كما ستلتزم البلدية بتنفيذ أعمال الصيانة العامة للموقع.
كما يهدف إنشاء الفرع إلى تمكين المرأة و الشباب اقتصاديا و معرفيا و تحسين أوضاعهم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتشجيع العمل التطوعي وتحفيز الطاقات ودعم ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي


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