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ترامب يلتقي الشرع الأربعاء في السعودية

37 ثانية ago
ترامب يلتقي الشرع الأربعاء في السعودية

وطنا اليوم:قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية الأربعاء.
ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إلى قصر اليمامة في الرياض حيث ستجرى محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة، وتشمل الإمارات وقطر.


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