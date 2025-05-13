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الأكبر في التاريخ .. واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بـ142 مليار دولار

20 ثانية ago
الأكبر في التاريخ .. واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بـ142 مليار دولار

وطنا اليوم:وقعت الولايات المتحدة والسعودية، الثلاثاء، صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها “الأكبر في التاريخ” وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وقال البيت الأبيض في بيان “وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار” لتزويد المملكة الخليجية “بمعدات قتالية متطورة”.
قال مصدران مطلعان، إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.


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