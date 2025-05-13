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للطالبات الأردنيات .. منح دراسية كاملة من أذربيجان

دقيقة واحدة ago
للطالبات الأردنيات .. منح دراسية كاملة من أذربيجان

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطالبات الأردنيات المتفوقات في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) في “Khazar University” مقدمة من حكومة جمهورية أذربيجان الصديقة للعام الدراسي 2025-2026.

مزايا المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، السكن الجامعي، تكاليف السفر).
آلية تقديم الطلب:
للاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمنحة وتقديم الطلب يمكن للراغبات بالتقدم الدخول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ملاحظات:

* المنحة قائمة على الموهبة والتميز والتفوق الأكاديمي.
* اخر موعد لتقديم الطلبات 1-6-2025
* يشترط الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.


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