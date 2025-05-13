وطنا اليوم:أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن اختيار لواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية لعام 2025، خلال احتفال رسمي أُقيم في قاعة الشهداء باللواء، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبحضور عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والثقافية والمجتمعية.

أكد الرواشدة في كلمته أن هذا البرنامج يُعد جزءًا من استراتيجية الوزارة المستندة إلى الرؤية الملكية، والتي تهدف إلى الاعتزاز بالإرث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، مع التركيز على دعم الإبداع والتنمية الثقافية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن اختيار الشوبك جاء نظراً لما يتمتع به اللواء من تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد عبر العصور، إضافةً إلى القلعة الشاهقة التي تجسد محطات تاريخية مهمة، وطبيعة المنطقة الخلابة وثراء مخزونها الثقافي.

وأشار إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي والمبدعين، خاصة فئة الشباب، في الأنشطة والفعاليات القادمة لتعزيز الصناعات الثقافية وتحفيز الإبداع في مجالات الفنون والحرف والتراث.

وشهد الحفل كلمات من متصرف اللواء سامي المصاروة، ورئيس البلدية عادل الرفايعة، أكدا فيها فخر أبناء اللواء بهذا الاختيار، معربين عن حرصهم على التعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ برنامج ثقافي متنوع يليق بتاريخ المنطقة ومكانتها.

يُذكر أن مشروع “المدن والألوية الثقافية” يهدف إلى تفعيل الحراك الثقافي في المحافظات من خلال أنشطة فنية وأدبية وتراثية تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية والنهوض بالواقع الثقافي.