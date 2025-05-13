زين تقدم حلول اتصالات متكاملة لمشروع أبراج بوابة الأردن

وطنا اليوم:تأكيداً على دورها الريادي في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتقديم أحدث حلول الاتصالات للمشاريع الحيوية؛ وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون مع مشروع “أبراج بوابة الأردن” – المطوّر لمشروع “أبراج السادس”؛ لتزويد البرج السكني والمجمع التجاري في المشروع بحلول اتصالات متكاملة، تشمل البنية التحتية للاتصالات وأحدث الخدمات الرقمية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة بوابة الأردن، ووقعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة “بوابة الأردن” رئيس مجلس الإدارة عبد المغني العبد المغني.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم زين بتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الاتصالات داخل البرج السكني والمجمع التجاري ، والتي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة، التي تضم خدمات الاتصال عبر خطوط الإنترنت، وخدمات التواصل الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، وخدمات القنوات التلفزيونية عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، بالإضافة إلى خدمات نظام الاتصال المتنقل (GSM)، وخدمات الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)، وخدمات المراقبة عبر الكاميرات (CCTV)، إلى جانب مجموعة من الحلول التجارية الأخرى التي تواكب متطلبات السكن العصري والبيئات الذكية.

ويهدف هذا التعاون إلى تجهيز البرج السكني والمجمع التجاري بالكامل ببنية تحتية رقمية ذكية، تدعم الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا وتُسهم في تحسين تجربة المستخدمين، سواء في المساحات السكنية أو التجارية، كما يوفّر مستوى متقدماً من الجاهزية التشغيلية للمشروع، بما يعزز من جاذبيته الاستثمارية في قلب العاصمة عمّان.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام زين بتوفير أحدث تقنيات الاتصالات للمشاريع الكبرى، ودورها المحوري في تمكين البنية التحتية الرقمية في المملكة، كما تبرز مكانتها كشريك تقني موثوق يساهم في دعم نمو القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزية المشاريع العمرانية الحديثة لتلبية متطلبات الحياة الذكية ومعايير التطور المستقبلي.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة لشركة “بوابة الأردن” عبد المغني العبد المغني بأنه تأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهودنا في تطوير البنية التحتية المتكاملة لمشروع ‘أبراج السادس’، والذي نهدف من خلاله إلى تهيئة بيئة مثالية توفر خدمات متقدمة ومتميزة للمقيمين والمستثمرين في المستقبل.

ويُعد مشروع “أبراج بوابة الأردن” أحد المعالم العمرانية البارزة في العاصمة، ويتميّز بموقعه الحيوي وتصميمه العصري، ليكون مركزاً جديداً يجمع بين السكن والعمل والخدمات ضمن بيئة متطورة ومدعومة بأحدث تقنيات الاتصالات.

ويتضمن المشروع تطوير برج سكني بتصميم عصري يضم نحو 215 وحدة سكنية، إلى جانب البرج الجنوبي الذي سيضم فندقًا وشققًا فندقية ومكاتب تجارية، كما يشمل المشروع تطوير منطقة سوق تجاري متكامل يُتوقع أن يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء مرافق ترفيهية وخدمية تضيف مزيدًا من عوامل الجذب للزوار والمستثمرين