مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الطفيلة

وطنا اليوم:نفى مرصد الزلازل الأردني، حدوث أي هزات أرضية في مناطق جنوب المملكة.

وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان الثلاثاء، إنّ إشارات الرصد في القاعات لا تدل على حدوث أي هزات أرضية في مناطق المملكة.

وبين أنّ الأيام الماضية لم تشهد أي هزات أرضية في الأردن، أو مؤشرات على ذلك.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن وقوع هزة أرضية في محافظة الطفيلة والمناطق المحيطة بها.