بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يغتال صحفي داخل مجمع ناصر الطبي ويواصل عدوانه على غزة

30 ثانية ago
الاحتلال يغتال صحفي داخل مجمع ناصر الطبي ويواصل عدوانه على غزة

وطنا اليوم:اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الصحفي حسن أصليح، داخل غرفة علاجه في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بينما كان يتلقى العلاج من إصابة سابقة جراء قصف إسرائيلي.
وباستشهاد الصحفي اصليح، ارتفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ارتفع إلى (213) صحفيًا وصحفية.
وفي سلسلة من الغارات العنيفة، استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم رجل وزوجته وطفلهما، إثر قصف استهدف منطقة العامودي شمال مدينة غزة بعد منتصف الليلة الماضية. كما شن الطيران الحربي المروحي التابع للاحتلال غارة على شقة سكنية قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة خان يونس.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,862 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:06

اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة جنوب لبنان

21:05

الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني توقّعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع المنزلية والشركات الناشئة

20:15

الوحدات يلتقي الحسين في نهائي كأس الأردن اليوم

19:43

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة القطاونة

19:06

مجتمعات تعلم مهنية لمشرفي الثقافة المالية حول استراتيجيات تطبيق التعليم الدامج في منهاج الثقافة المالية

18:50

حـمـا.س تسلّم الرهينة عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر

18:43

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

18:39

القمة الخليجية الأمريكية في الرياض: محطة مفصلية لرسم ملامح المستقبل

17:54

يوم الابتكار في عمان الأهلية بمشاركة نخبة من متخصصي الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

17:43

محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان يبحثان آليات التعاون والتنسيق المشترك 

16:58

“مش” سياسة!

16:47

السياحة النيابية ” تزور هيئة تنشيط السياحة 

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025