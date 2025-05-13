الاحتلال يغتال صحفي داخل مجمع ناصر الطبي ويواصل عدوانه على غزة

وطنا اليوم:اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الصحفي حسن أصليح، داخل غرفة علاجه في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بينما كان يتلقى العلاج من إصابة سابقة جراء قصف إسرائيلي.

وباستشهاد الصحفي اصليح، ارتفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ارتفع إلى (213) صحفيًا وصحفية.

وفي سلسلة من الغارات العنيفة، استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم رجل وزوجته وطفلهما، إثر قصف استهدف منطقة العامودي شمال مدينة غزة بعد منتصف الليلة الماضية. كما شن الطيران الحربي المروحي التابع للاحتلال غارة على شقة سكنية قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,862 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم