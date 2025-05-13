اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أنها عثرت على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة في منطقة جنوب الليطاني منذ تشرين الثاني الماضي، وتمت إحالتها إلى الجيش اللبناني.

وقالت “اليونيفيل”، في بيان، إن “أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام تابعين للقوة، من نحو 50 دولة، يواصلون العمل بشكل مستمر لرصد الوضع بشكل حيادي والإبلاغ عن أي انتهاكات للقرار 1701”.

وأوضحت أنها تنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، وأن بعض الأنشطة يتم تنفيذها بالتعاون معه.