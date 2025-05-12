عمان الاهلية تقيم يوماً طبياً مجانياً بمخيّم البقعة

وطنا اليوم-نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الاهلية بكافة أقسامها يوماً طبياً مجانياً بإشراف الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد الكلية وبالتعاون مع جمعية الصحابي عبد الله بن أم مكتوم للمكفوفين والايتام وذلك يوم الخميس الموافق 8-5-2025 في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة وبدعم مادي سخي من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الأهلية وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والأخصائيين والمشرفين والطلبة من مختلف أقسام الكلية.

وتوافدت أعداد كبيرة تجاوزت الخمسمائة من المرضى وذويهم من مخيم البقعة وعين الباشا والمناطق المحيطة وذلك للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في هذا اليوم وتضمن هذا اليوم الطبي المجاني العديد من الخدمات الصحية المميزة.

‏حيث شارك عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من قسم العلاج الطبيعي بتقييم أكثر من خمسين حالة علاج طبيعي وتشخيص الآم الظهر والرقبة وخشونة المفاصل وتم عمل جلسات علاجية لبعضهم كما تم عمل جلسات توعوية حول أتباع أنظمة غذائية صحية لمرضى السمنة والضغط والسكري .

وقام طلاب وطالبات قسم العلوم الطبية المخبرية بإشراف رئيسة المشرفين بعمل فحوصات سكر الدم، السكر التراكمي، والضغط لشريحة كبيرة من المراجعين من أعمار مختلفة تجاوزت المائة شخص.

أما قسم علم البصريات فقد قام الدكتور بهاء الدين جبر أخصائي طب العيون عضو هيئة تدريسية في القسم مشكوراً بعمل فحوصات للعيون لأكثر من 200 مراجع من مختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال .

‏وقد تم تحويل أكثر من 100 حالة ليتم إجراء فحوصات دقيقة وتشخيص لحالاتهم في عيادة قسم علم البصريات بالجامعة، وسيتم تأمنيهم بنظارات طبية مناسبة مجاناً كما تم توزيع عدد كبير من قطرات العيون المختلفة لمعالجة حالات مرضية وسيتم تحويل المحتاجين منهم لإجراء عمليات عيون في المراكز المختصة مجاناً.

‏كما قامت اخصائيات قسم السمع والنطق بعمل مسح نطقي ولغوي لعدد كبير من الأطفال تجاوز الخمسين طفلاً وقد تم تحويل خمسة عشر منهم لإجراء التقييم الدقيق وليتم إدراجهم ببرنامج تدريبي مجاني يناسب طبيعة الحالات في مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق.

‏وأيضا تم إجراء مسح سمعي من قبل اخصائيات السمع ومن طلاب البكالوريوس بالقسم حيث تم فحص حوالي خمسين مواطناً من أهل المنطقة وتم تحويل عدد منهم لمركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق لعمل فحوصات سمعية وتوازن دقيقة لتشخيص هذه الحالات ، وتم تحويل عدد منهم لعيادات أطباء أنف واذن وحنجرة لغايات العلاج من مشاكل الأذن الوسطى والداخلية كما سيتم تركيب سماعات طبية مجانية لمن ليس لديهم القدرة على شراءها وخصوصاً من فئة الأطفال .

‏أما قسم علم التجميل فقامت أخصائية التجميل في القسم بإعطاء محاضرة توعوية تثقيفية حول ضرورة استخدام واقي الشمس في فصل الصيف للوقاية من تأثير أشعة الشمس على البشرة وتم توزيع كريمات صحية للسيدات.

‏وقد تكفّل عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين مشكوراً بشراء وتجهيز النظارات الطبية لعدد كبير من المراجعين لتوزيعها على المحتاجين .

‏ ‏وفي نهاية اليوم الطبي قدم الدكتور نزار حمدان رئيس الجمعية درعاً تذكارياً لجامعة عمان الأهلية تعبيرا عن الشكر والتقدير للجامعة على قيامها بفعاليات هذا اليوم الطبي المتميز .