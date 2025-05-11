“العربية الدوليه للاعمار في فلسطين” تدين محاولات المس بمصداقية الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية”

أكدت انها لم تسجل بالمطلق أي اخلال او تقصير في إيصال المساعدات

وطنا اليوم – قالت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أنها تلقت باستغراب شديد ما يروج في بعض الأوساط الإعلامية من اتهامات للهيئه الخـيـريـة الاردنيه الهـاشـمـيـة تتضمن مزاعم وتشكيك في إيصال الخدمات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

واضافت الهيئة في بيان لها أنه ومنذ تأسيسها سنة 2009، ونحن نتعامل مع الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية ولم نسجل بالمطلق أي اخلال او تقصير عن إيصال خدماتها الجليلة التي ما فتئت تقدمها للشعب الفلسطيني فيما نتفق عليه من مساعدات لأهلنا في فلسطين، كما لم يصل إلى علمنا ذلك من أي جهة أخرى طوال أكثر من 17 عاماً.

واشارت ان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قدمت لنا في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين خدمات كثيرة، ومنها بالخصوص نقل آلاف البيوت الجاهزة في عدوان 2014 وآلاف الخيام التي أعددناها إلى أشقائنا في غزة خلال عدوان 2023.

واكدت ان الهيئة تعتبر اليوم أحد الفاعلين الرئيسيين في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وادانت كل الممارسات المغرضة التي تهدف الى الإساءة للعمل الخيري والإنساني والإعماري الذي تقدمه مختلف الجهات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني فيها من الجوع والظمأ والأمراض والتهجير القسري.

واعتبرت أن تلك الاتهامات محاولة يائسة للمس بمصداقية الفاعلين في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في غزة، ولفت الأنظار عن جرائم الاحتلال الذي يواصل عرقلة ومنع وصول الغذاء والماء والدواء لأشقائنا في غزة منذ أكتوبر من عام 2023.