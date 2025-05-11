بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

“العربية الدوليه للاعمار في فلسطين” تدين محاولات المس بمصداقية الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية”

29 ثانية ago
“العربية الدوليه للاعمار في فلسطين” تدين محاولات المس بمصداقية الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية”

أكدت انها لم تسجل بالمطلق أي اخلال او تقصير في إيصال المساعدات

وطنا اليوم – قالت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أنها تلقت باستغراب شديد ما يروج في بعض الأوساط الإعلامية من اتهامات للهيئه الخـيـريـة الاردنيه الهـاشـمـيـة تتضمن مزاعم وتشكيك في إيصال الخدمات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
واضافت الهيئة في بيان لها أنه ومنذ تأسيسها سنة 2009، ونحن نتعامل مع الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية ولم نسجل بالمطلق أي اخلال او تقصير عن إيصال خدماتها الجليلة التي ما فتئت تقدمها للشعب الفلسطيني فيما نتفق عليه من مساعدات لأهلنا في فلسطين، كما لم يصل إلى علمنا ذلك من أي جهة أخرى طوال أكثر من 17 عاماً.
واشارت ان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قدمت لنا في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين خدمات كثيرة، ومنها بالخصوص نقل آلاف البيوت الجاهزة في عدوان 2014 وآلاف الخيام التي أعددناها إلى أشقائنا في غزة خلال عدوان 2023.
واكدت ان الهيئة تعتبر اليوم أحد الفاعلين الرئيسيين في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وادانت كل الممارسات المغرضة التي تهدف الى الإساءة للعمل الخيري والإنساني والإعماري الذي تقدمه مختلف الجهات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني فيها من الجوع والظمأ والأمراض والتهجير القسري.
واعتبرت أن تلك الاتهامات محاولة يائسة للمس بمصداقية الفاعلين في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في غزة، ولفت الأنظار عن جرائم الاحتلال الذي يواصل عرقلة ومنع وصول الغذاء والماء والدواء لأشقائنا في غزة منذ أكتوبر من عام 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:08

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحياري

21:06

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

20:44

محادثات فلسطينية أميركية بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

20:37

أطباء ينصحون بالنوم في غرفة باردة كالثلاجة

20:23

الرئيس الأوكراني: سألتقي بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا

20:17

الخيرية الهاشمية مستمرة بـ تكية الإطعام في غزة رغم إغلاق المعابر

20:09

اخر قرارات رئاسة الوزراء

19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:07

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025