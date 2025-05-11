العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

وطنا اليوم_

*خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية*

*المتحدثون: متمسكون بالثوابت الوطنية وداعمون لمسيرة التحديث بقيادة الملك*

*عمان- ١١ أيار ٢٠٢٥-* كد رئيس الديوان الملكي الهاشم، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التحديث والإصلاح الشامل، في إطار رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة الإنسان الأردني، وتُرسّخ دعائم الدولة الراسخة في مواجهة التحديات.

وأضاف ، خلال لقائه اليوم الاحد بالديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بعزم لا يلين، ليست إلا امتداداً لنهج هاشمي راسخ يتكئ على الإرادة الشعبية، ويؤمن أن لا بناء دون وحدة الصف، ولا تطور دون تماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن الأردن سيبقى نموذجاً في الحكمة والاعتدال والوقوف مع الحق، تحت راية قيادته الملهمة.

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وفي حديثه عن التحديات المعاصرة التي تفرضها الأوضاع في المنطقة، شدد العيسوي على ضرورة وعي الشباب بالمخاطر التي تروج لها بعض الجهات المغرضة، والتي تسعى إلى نشر السموم الفكرية والتشكيك في الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالقيم الأردنية الأصيلة والمبادئ التي نشأ عليها أبناء الأردن، هو درع حصين في مواجهة تلك المحاولات المشبوهة.

وثمن العيسوي جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن، والتصدي لمحاولات بث الفتنة داخل المجتمع.

وأشاد العيسوي بالدور الإنساني الذي تقوم به جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمضي على نهج والده في تمكين الشباب والانفتاح على المستقبل بعقلية طموحة.

وأكد العيسوي أن القضية الفلسطينية ستبقى حجر الأساس في السياسة الخارجية الأردنية، مشدداً على رفض الأردن القاطع لأي مشاريع ترمي إلى تهجير الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى تأكيدات جلالة الملك بالتزام الأردن بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي عهد تاريخي ومسؤولية دينية وسياسية سامية، ينهض بها جلالة الملك بكل أمانة وشرف،

واختتم العيسوي اللقاء بالتأكيد على أهمية التفاف الشعب الأردني حول قيادته الهاشمية، ومواصلة مسيرة الدفاع عن مصالح الوطن الوطنية والقومية بثبات لا يتزعزع.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن دعمهم المطلق لقيادة جلالة الملك، مؤكدين اعتزازهم بالمواقف الوطنية التي تبناها جلالته في مختلف القضايا، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، حيث يقود جلالته جهودًا دولية متواصلة لوقف العدوان على غزة وحماية المقدسات في القدس.

وعبروا عن اعتزازهم ب نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وأشادوا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل نموذجًا قياديًا حديثًا، يتبنى رؤية شبابية طموحة، منفتحة على المستقبل، ويعزز الدور الريادي للشباب.

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