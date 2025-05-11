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الرئيس الأوكراني: سألتقي بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا

40 ثانية ago
الرئيس الأوكراني: سألتقي بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا

وطنا اليوم:أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه يتوقع وقفا كاملا ودائما لإطلاق النار اعتبارا من يوم غد الاثنين، مؤكدا أنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس.
وقال: “نتوقع وقف إطلاق نار شامل ودائم ابتداء من الغد، ليوفر الأساس اللازم للدبلوماسية. لا جدوى من تأجيل عمليات القتل. وسأنتظر بوتين يوم الخميس في تركيا. شخصيا، آمل ألا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار تمنعهم من ذلك”.


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