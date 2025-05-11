بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

54 دقيقة ago
الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

وطنا اليوم:أعلنت شركة الاتصالات الأردنية لمساهميها أن شركة الاتصالات الأردنية ستبدأ بتوزيع أرباح العام 2024 على السادة المساهمين من خلال البنك العربي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/6/2025.
ودعت المساهمين الكرام مراجعة أي من فروع البنك العربي المنتشرة في المملكة، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية المعتمدة والمقبولة.
كما يمكن للمساهمين الذين لم يقوموا باستلام أرباحهم للأعوام السابقة أو ردّيات تخفيض رأس المال مراجعة البنك لاستلامها أيضاً.
علماً بأنه سيتم تحويل أرباح المساهمين الذين زوّدوا الشركة بتفاصيل حساباتهم البنكية إلى هذه الحسابات.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4606783 أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني shareholders@orange.com.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

17:51

ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

17:41

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025

17:10

نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

17:01

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

16:53

وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

16:19

الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق

16:07

جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

16:03

جامعة فيلادلفيا تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025