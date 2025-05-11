الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

وطنا اليوم:أعلنت شركة الاتصالات الأردنية لمساهميها أن شركة الاتصالات الأردنية ستبدأ بتوزيع أرباح العام 2024 على السادة المساهمين من خلال البنك العربي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/6/2025.

ودعت المساهمين الكرام مراجعة أي من فروع البنك العربي المنتشرة في المملكة، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية المعتمدة والمقبولة.

كما يمكن للمساهمين الذين لم يقوموا باستلام أرباحهم للأعوام السابقة أو ردّيات تخفيض رأس المال مراجعة البنك لاستلامها أيضاً.

علماً بأنه سيتم تحويل أرباح المساهمين الذين زوّدوا الشركة بتفاصيل حساباتهم البنكية إلى هذه الحسابات.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4606783 أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني shareholders@orange.com.