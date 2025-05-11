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ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

ساعتين ago
ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

وطنا اليوم -رعى الدكتور ايهاب بالي مدير عام مدارس الحكمة الاساسية مساء يوم السبت 10 / 5 / 2025 حفل تخرج اقيم على مسرح الجليلة في مركز هيا الثقافي وسط حضور جماهيري كبير 

 

حيث أدار الحفل بكل احتراف مدير قناة الحكمة الاعلامي المبدع

عبد الرحمن خضر حيث بُدءَ الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القران الكريم

 

وفي كلمة ترحيبية لمديرة المدرسة رنا حليم عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لاهالي الطلبه مباركة لهم تخرج ابنائهم كما أكدت في كلمتها الترحيبية تقديرها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى الداعمة لأهلنا واشقائنا في قطاع غزة للتخفيف عنهم فيما يتعرضون له من عدوان جائر .

 

كما قالت ان الدكتور ايهاب بالي مدير عام مدارس الحكمة الثانوية دوماً يؤكد التزام مدارس الحكمة – بكوادرها كافة – للمضي قدما نحو تحقيق رؤى وتطلعات جلالته في تعليم ورعاية أبناء الوطن في مختلف المجالات (المعرفية والمهارية والسلوكية) كمنظومة عمل تربوية متكاملة لانتاج جيل واع منتم يواكب متطلبات العصر .

 

هذا وقد تخلل الاحتفال العديد من الفقرات (الوطنية – التربوية) ذات المضامين القيمية الهادفة حيث تخلل الحفل استعراض مواكب الخريجين على إيقاع المعزوفات الوطنية الحماسية وسط حالة من الفرح والسعادة من قبل أولياء الأمور والحضور

 

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام مدارس الحكمة الدكتور إيهاب بالي ومديرة مدرسة الحكمة الأساسية الأستاذة رنا حليم فريق قناة الحكمة الإعلامي والمخرج الكبير سامر خضر وكادر قناة الحكمة المحترفين والهيئة الإدارية والتدريسية للمدرسة وتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين


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