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جامعة فيلادلفيا تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة

4 ساعات ago
جامعة فيلادلفيا تحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة

وطنا اليوم:ضمن فعاليات بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة، التي تنظمها جامعة الزيتونة الأردنية بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، تمكن الطالب حاتم سيف الدين أبو نصار من جامعة فيلادلفيا من إحراز الميدالية البرونزية في فئة وزن (75) كغم، بعد سلسلة من النزالات القوية التي أظهر خلالها مستوى متميزًا من اللياقة البدنية والمهارة الفنية والانضباط العالي
ولاقى هذا الإنجاز ترحيبًا كبيرًا من أسرة الجامعة، حيث هنأت عمادة شؤون الطلبة أبو نصار على أدائه المشرف، مشيدةً بعزيمته وإصراره الذي عكس صورة مشرّفة عن جامعة فيلادلفيا وطلبتها.
من جهته، عبّر أبو نصار عن سعادته بهذا الإنجاز، ووجه شكره لإدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه المشاركة كانت فرصة قيمة لاكتساب الخبرة وتطوير الذات، ومشيراً إلى تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.
وتعكس هذه المشاركة الفاعلة لجامعة فيلادلفيا التزامها الدائم بتشجيع طلبتها على التميز في مختلف المجالات، الأكاديمية منها والرياضية، وتعزيز روح المنافسة والانتماء ضمن بيئة جامعية محفّزة.


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