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وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات إلى تبسيط الإجراءات

4 ساعات ago
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات إلى تبسيط الإجراءات

وطنا اليزك”تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، بلديتي أم البساتين وحسبان التابعتين للواء ناعور، حيث اطّلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
والتقى المصري برئيس بلدية أم البساتين حسين الحلاحلة، واطلع على أبرز المشاريع والتحديات والخطط المستقبلية للخدمات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية.
وفي زيارة إلى بلدية حسبان اطلع المصري بحضور رئيس البلدية المحامي عبدالكريم الغانم، على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، معرباً عن تقديره للإنجازات التي حققتها البلدية خلال الفترة الماضية.
وأكد المصري أن البلديات تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات للمواطنين، داعياً إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وتجول الوزير في مرافق بلدية حسبان، اطلع خلالها على سير العمل واستمع إلى شرح من الموظفين حول الآليات المتبعة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المنطقة والمواطنين


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