رئيس الوزراء: التصدي لتهجير الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم أولوية أردنية قصوى

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء الأحد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وجرى خلال اللقاء، الذي للقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التأكيد على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد رئيس الوزراء ان الأردن بقيادة جلالة الملك يكرس كل جهوده من أجل استعادة الاشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد رئيس الوزراء على الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري ومستدام ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية.

وشدد رئيس الوزراء على أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم والتصدي لمحاولات تهجيرهم أولوية قصوى وعلى سلم الأولويات الأردنية.

من جهته أشاد نائب الرئيس الفلسطيني بالمواقف الثابتة للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للجهود التي يبذلها الأردن لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولدوره الريادي والطليعي في ايصال المساعدات لقطاع غزة، لافتا الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها .

كما حضر اللقاء امين عام رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي والسفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري وأعضاء الوفد المرافق.