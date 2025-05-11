الأردن استورد 480 ألف هاتف محمول في الثلث الأول من العام

وطنا اليوم:بلغت مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 480 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون دينار.

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها اليوم الأحد، عكست هذه الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار فيما بلغت الكميات المستوردة عام 2023 حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.

وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن شهدت تنوعاً ملحوظاً في العلامات التجارية والمواصفات الفنية، ما يوفر للمستهلك خيارات واسعة تغطي جميع الفئات السعرية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتقاطع مع التوجهات العالمية في سوق الهواتف الذكية التي شهدت تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً طفيفاً لا يتجاوز 0.2 بالمئة بإجمالي شحنات بلغ 296.9 مليون وحدة