بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الأردن استورد 480 ألف هاتف محمول في الثلث الأول من العام

5 ساعات ago
الأردن استورد 480 ألف هاتف محمول في الثلث الأول من العام

وطنا اليوم:بلغت مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 480 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون دينار.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها اليوم الأحد، عكست هذه الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار فيما بلغت الكميات المستوردة عام 2023 حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.
وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن شهدت تنوعاً ملحوظاً في العلامات التجارية والمواصفات الفنية، ما يوفر للمستهلك خيارات واسعة تغطي جميع الفئات السعرية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تتقاطع مع التوجهات العالمية في سوق الهواتف الذكية التي شهدت تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً طفيفاً لا يتجاوز 0.2 بالمئة بإجمالي شحنات بلغ 296.9 مليون وحدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:07

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

17:51

ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

17:41

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025

17:10

نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

17:01

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

16:53

وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

16:19

الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق

16:07

جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025