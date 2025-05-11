الأمن يضبط سائقين أثارا هلع طالبات خلال مطاردة في طبربور

وطنا اليوم:شهدت منطقة طبربور صباح اليوم الاحد، خلافا نشب بين عدد من سائقي المركبات الخصوصية (الباصات الصغيرة) التي تعمل على نقل الطلاب إلى المدارس، تطور إلى مطاردة مثيرة للقلق أثناء تحميل إحدى الحافلات لطالبات مدرسة إعدادية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات من الهلع والخوف بين الطالبات نتيجة ملاحقة أحد السائقين لباص آخر بشكل خطير، ما أثار موجة استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني، انه فور تلقي البلاغ تحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع، وتمكنت من ضبط طرفي الخلاف.

وأكد المصدر أنه “تم تحويل المعنيين إلى المركز الأمني، وفتح تحقيق في الحادثة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.