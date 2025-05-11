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تحويلات مرورية على طريق الرمثا – مدينة الحسن الصناعية

6 ساعات ago
تحويلات مرورية على طريق الرمثا – مدينة الحسن الصناعية

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز السلامة المرورية، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل للأجزاء الأكثر تضررًا من طريق الرمثا – مدينة الحسن الصناعية اعتبارًا من يوم الاثنين.
وفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم الأحد، يهدف المشروع، الذي تصل تكلفته إلى نصف مليون دينار، إلى إعادة رصف الطريق عبر كشط الأسفلت القديم وتركيب طبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية.
ويستمر العمل على هذا المشروع لمدة 4 أشهر ويشمل أيضًا تركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية، بالإضافة إلى تأمين متطلبات السلامة المرورية خلال فترة التنفيذ.

إجراءات مرورية خاصة
حرصًا على تنظيم حركة المرور، قامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية لوضع خطة التحويلات المرورية.
حيث سيعمل المشروع بنظام المسربين بالتناوب مع فتح أحد المسربين في كل اتجاه لضمان استمرارية الحركة المرورية دون التأثير على التنقلات اليومية.

التحويلات المرورية والتوقيتات
سيتم فصل الطريق القادم من جسر الرمثا باتجاه مدينة الحسن الصناعية بواسطة حواجز بلاستيكية.
سيتم العمل في أحد المسارب مع إبقاء المسرب الآخر مفتوحًا.
عند الانتهاء من المسرب الأول، سيتم فتح السير عليه للانتقال للعمل في المسرب الآخر.
ودعت الوزارة جميع سائقي المركبات إلى ضرورة التقيد بالسرعة المحددة واتباع تعليمات الشرطة المرورية وفرق العمل الميدانية، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة هذا العام على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة


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