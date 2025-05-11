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أمنية توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت

6 ساعات ago
أمنية توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت

وطنا اليوم:وقعت شركة أمنية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم خدمات الخطوط الخلوية والإنترنت .
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير خدمات أمنية للمرة الأولى من خلال معرض خاص سيتم افتتاحه في المبنى الرئيسي للمؤسسة الكائن في منطقة المقابلين، بالإضافة إلى جميع المكاتب التجارية التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات المملكة.
وقع الاتفاقية عن جانب المؤسسة المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، اللواء الركن م. عدنان أحمد عساف الرقاد، وعن جانب شركة أمنية رئيس دائرة قطاع الأعمال، إياد جبر، وذلك في مبنى المؤسسة الرئيسي في المقابلين – عمان.
أكد اللواء الركن م. عدنان أحمد عساف الرقاد، المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أمنية، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق جهود المؤسسة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات النوعية المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتوفير قيمة مضافة حقيقية لهم من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات اتصالات متقدمة وموثوقة في جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، أعرب رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر، عن اعتزاز أمنية بهذا التعاون المؤسسي الهام مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، مشيراً إلى أن توفير خدمات الشركة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، عبر قنوات وصول متعددة تشمل مكاتب المؤسسة ومعرضنا الخاص بالمؤسسة، يعكس التزامها بتلبية احتياجات مختلف القطاعات وتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تتناسب مع متطلباتهم.


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