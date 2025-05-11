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مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025‎

11 مايو 2025
مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025‎

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة البنك الأردني الكويتي عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025 حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضرائب والمخصصات 58.4 مليون دينار بنسبة نمو 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. في حين بلغ إجمالي الدخل 90.2 مليون دينار بنسبة نمو5.3% وبلغت الأرباح الصافية 43.1 مليون دينار.
أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي الموجودات 5.7 مليار دينار بنسبة نمو 2.1%، وحقوق الملكية 928 مليون دينار بنسبة نمو 4.7% ، ودائع العملاء والتأمينات النقدية 4.2 مليار دينار بنسبة نمو 1.3% دينار، محفظة الإستثمارات 1.7 مليار دينار بنسبة نمو 10.1%. أما على صعيد النسب والمؤشرات المالية فقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 19%، نسبة العائد على الموجودات 3%، نسبة كفاية رأس المال 22.3%، نسبة صافي التمويل المستقر السيولة 170% مما يؤكد المتانة المالية للمجموعة، وقدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات.


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