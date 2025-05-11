لأول مرة في فلوريدا.. هجوم قاتل لدب والضحية مسن وكلبه

وطنا اليوم:في حادثة صادمة هي الأولى من نوعها في ولاية فلوريدا، أعلنت السلطات المحلية مقتل رجل أمريكي يبلغ من العمر 89 عامًا وكلبه، إثر هجوم نفذه دب أسود في بلدة جيروم، وفق ما نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأفادت لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية، في بيان رسمي، أن الواقعة تُعد أول هجوم قاتل لدب أسود في تاريخ الولاية.

وكانت عائلة الضحية قد أبلغت عن اختفائه قبل أيام، بعد ملاحظتهم علامات “فوضى” حول المنزل، يُعتقد أنها ناجمة عن هجوم حيوان بري.

وبعد عمليات بحث، عُثر على جثة الرجل قرب منزله، إلى جانب آثار واضحة لمواجهة عنيفة.

وأكدت التحقيقات وجود “أدلة على مواجهة جسدية” بين الضحية والدب في محيط منزله، كما أشار المسؤولون إلى مقتل كلب الضحية خلال الحادثة، ووجود علامات تُظهر دخول الدب إلى المنزل.

السلطات تواصل التحقيق في تفاصيل الحادثة، وسط تحذيرات للسكان بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط غير معتاد للحياة البرية في المنطقة.