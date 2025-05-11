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مكافحة التهريب في الجمارك تباشر عملها في مركز جمرك عمّان (الماضونة)

11 مايو 2025
مكافحة التهريب في الجمارك تباشر عملها في مركز جمرك عمّان (الماضونة)

وطنا اليوم:باشرت مديرية مكافحة التهريب التابعة للجمارك الأردنية عملها من الموقع الجديد في مركز جمرك عمّان (الماضونة)، وذلك بعد استكمال عملية الانتقال من الموقع القديم في منطقة ضاحية الرشيد.
ودعت دائرة الجمارك الأردنية إلى التعاون مع المديرية وتشكرهم على تفهمهم لطبيعة الفترة الماضية من عملية الانتقال وأنها مستمرة في تقديم خدماتها في الموقع الجديد والقيام بواجبها في عملية المكافحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وحماية للاقتصاد.
وأهابت بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات جمركية تضر بالاقتصاد والمواطن على الرقم المجاني 105.


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