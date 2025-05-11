المجلس الاستشاري لكلية التمريض يناقش تطوير التعليم وتعزيز الشراكة مع القطاعات الصحية

وطنا اليوم:عقد المجلس الاستشاري لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، اجتماعه الدوري، بحضور عميد الكلية الدكتور عماد الجراح، ورئيس القسم، وممثلين عن وزارة الصحة، ومجلس التمريض الأردني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن خريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية

وناقش المجلس خلال الاجتماع آليات تطوير العملية التعليمية في الكلية، وسبل تحسين مخرجاتها الأكاديمية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، كما تناول الاجتماع آلية تعزيز التشبيك والتعاون بين الكلية والقطاعات التي يمثلها أعضاء المجلس، بهدف دعم مسيرة التعليم والتدريب في الكلية، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية والمهنية المقدمة

وفي سياق متصل، قدم الأعضاء عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات التدريس وأساليب التدريب العملي، بما يسهم في تعزيز قدرات الطلبة ورفع جاهزيتهم المهنية، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الكلية والجهات ذات العلاقة لضمان استدامة التميز الأكاديمي

وأشاد أعضاء المجلس بالمستوى المتقدم الذي حققته كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، وبالكفاءة العالية التي يتمتع بها خريجوها، مثمنين الجهود المبذولة من قبل الكلية في تطوير جودة التعليم والتدريب العملي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص كلية التمريض على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الوطنية، ومواكبة المستجدات في التعليم التمريضي، بما يسهم في إعداد كفاءات قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة واقتدار