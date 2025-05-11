أورنج الأردن توقع اتفاقية توريد أجهزة حاسوبية لجامعة العلوم التطبيقية لاستدامة تحديث المختبرات المركزية

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة العلوم التطبيقية تتضمن تزويدها بأجهزة حاسوب بهدف استدامة العملية التعليمية ودفعها قدماً لمواكبة المناهج المحدّثة في الجامعة.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم أورنج الأردن بتوريد أجهزة حاسوبية حديثة مخصصة للمختبرات الحاسوبية المركزية في الجامعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصها على دعم التجربة التعليمية للطلاب في الجامعات الأردنية، وتمكينهم من مواكبة العالم الرقمي، والوصول إلى مصادر المعلومات المتوافرة على الإنترنت لتعزيز معارفهم وبناء قدراتهم الأكاديمية والبحثية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أعرب المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس أحمد أبو ذياب عن سعادته باستمرار شراكة أورنج مع الجامعات الأردنية، مشيراً إلى أن توفير هذه الأجهزة لجامعة العلوم التطبيقية التي تسهم بصورة هامة في المشهد الأكاديمي الأردني، يصبّ في رؤية الشركة الهادفة لتعزيز التجارب المعرفية والرقمية للشابات والشباب على حدٍ سواء في جميع المحافظات الأردنية.

من جهتها أكدت رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الأستاذة الدكتورة سميحة الجراح، أن الاتفاقية تمثل امتداداً لرؤية الجامعة الاستراتيجية في تحديث مرافقها الأكاديمية وتوفير الأدوات التكنولوجية التي تُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيدةً بدور أورنج الأردن في دعم قطاع التعليم بالأردن.

ومن الجدير ذكره أن أورنج الأردن تنفذ عدداً من البرامج مع الجامعات الأردنية في جميع المحافظات، انطلاقاً من حرصها على بناء التجارب الرقمية والريادية للشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل.

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