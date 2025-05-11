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مصدر : لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي سيضم نظراءه في فلسطين ولبنان وسورية

11 مايو 2025
مصدر : لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي سيضم نظراءه في فلسطين ولبنان وسورية

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع لصحيفة “القدس الفلسطينية” عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة جاءت بمقترح من الأمير محمد بن سلمان وحظيت بموافقة ترمب.
وأشار المصدر إلى أن بن سلمان يسعى للحصول على موافقة ترامب على الشرط السعودي بإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سيمثل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية السعودية.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول النتائج المتوقعة من اللقاء بشأن قضايا المنطقة.


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