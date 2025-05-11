رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى لواء الكورة في إربد ضمن جولاته التفقدية الميدانية

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، زيارة إلى لواء الكورة في محافظة إربد، ضمن جولاته التفقدية الميدانية الدورية.

وتفقد حسّان، خلال الجولة، مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات في اللواء، ويوجه بتحسين مرافقها، وإجراء صيانة شاملة لها، ودراسة توسعتها.

وتهدف الزيارة إلى متابعة الأوضاع المحلية والاطلاع على احتياجات المنطقة ومشاريعها التنموية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومعالجة التحديات التي تواجههم.