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أونروا : كل طفل وعجوز وامرأة في غزة يعرفون دور الهيئة الخيرية الأردنية

11 مايو 2025
أونروا : كل طفل وعجوز وامرأة في غزة يعرفون دور الهيئة الخيرية الأردنية

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، السبت، إن كل طفل وعجوز وشيخ وامرأة في قطاع غزة يعرفون دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إسناد الفلسطينيين.
وقال : ” نحن في أونروا لا نكذب” ودور الأردن ودعمه للفلسطينيين تاريخي.
وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الخميس عن استغرابها ورفضها بقيام موقع يُدار من لندن بنشر مواد مضللة تحمل الأكاذيب والافتراءات على الجهد الأردني الإنساني والإغاثي المبذول منذ أواخر العام 2023 لدعم الأهل في قطاع غزة.
ولفت أبو حسنة النظر إلى أن الأردن عام 2009 أرسل المساعدات ومئات الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية عندما كان قطاع غزة يتعرض للحرب.
وأوضح أن الأردن كان يسأل عن الاحتياجات المطلوبة للقطاع ويرسلها.
ولفت إلى أن المساعدات الأردنية غير مرتبطة فقط في السابع من أكتوبر 2023؛ بل هي قبل ذلك؛ لأن مساعدة الفلسطينيين جزء من تفكير الأردن.
وشدد أبو حسنة أن الأردن خلق حقائق ووقائع على الأرض تتحدث عن دوره بإسناد قطاع غزة والفلسطينيين.
وقال، إن الهيئة الخيرية الهاشمية لم تتدخل بتوزيع المساعدات بل كانت تتم عبر أونروا.
“المساعدات التي كانت تصلنا من الأردن، ولم تتدخل الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في إيصالها لمستحقيها؛ بل اعتمدت على وكالة الأونروا في توزيعها” وفق أبو حسنة.


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