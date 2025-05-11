القافلة تسير، ولسنا ممن ينظرون للخلف..

بقلم سلمان الحنيفات

لعبت بعض الدول دوراً كبيراً في تقويض جهود الاردن في إيصال المساعدات الى غزة عبر عدة جسور منذ اندلاع الازمة ، وكان اكبر دور تقوم به هذه الدول وبعض المرتزقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الطعن في وطنية وكرم الشعب الاردني في الوقوف الى جانب الاشقاء في الضفة الغربية وغزة.

التظليل الاعلامي الذي مارسته هذه الجماعات من بعض الدول ما هو الا انتصار للشعب الاردني الذي زاد من صلابتهم ووقوفهم خلف قيادتهم ومبادئهم التي ترعرعوا عليها في ان الاردن لن يترك اهل فلسطين وغزة لوحدهم في مواجهة الحصار والجوع والقتل .

هذا الجزء من حملات التظليل لا يقابله الا التزام تاريخي واخلاقي من ابناء الشعب الاردني فعند صدور التقرير الذي يسيء للاردن هب الشعب الاردني بمؤسساته الاعلامية الرسمية والخاصة وابناء الشعب الاردني لدرء هذه الاشاعات وتقديم كافة الاثباتات على كذبهم وافترائهم على الوطن .

الموقف الاردني الثابت هز مضاجعهم ولم يجدوا ما يسيئوا به للاردن سوا الاتهامات الباطلة عن توصيل المساعدات ،فمنذ اندلاع الأزمة الإنسانية في غزة، لعب الأردن دورا محوريا في تقديم الدعم والمساعدات الطبية والإغاثية، هذه الجهود ازعجتهم لكنها زادت من صلابة الموقف.

كمية الحقد والكره والاتهامات التي لم يسلم منها احد، اتجاه مواقف الأردن ، فمنذ عملية الأنزال الأولى للمساعدات على قطاع غزة تسعى هذه الجماعات إلى زعزعة استقرار الأردن وتشويه صورته على الساحة الدولية، والمحلية خاصةً في ظل موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ولكنها لم تصل الى مبتغاها إلا من خلال أبناء الوطن الناكرين ومن يدعون المعارضة والجاحدين لتراب الأردن الطاهر.

تحويل البوصلة اتجاه الاردن وإنكار انجازاته على ارض الواقع كل ذلك لن يمنعنا من الوقوف مع أهلنا في القطاع ولن يزيدنا فعلكم المشين إلا إصراراً على مساعدتهم بكافة السبل المتاحة الجوية والبرية والمعنوية.

هذه رسالتنا للعالم اجمع، لن نتخلى عن أهلنا في فلسطين ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية سيبقى الأردن شوكة في حلق كل من يحاول النيل من إنجازاته وقدراته.

[6:47 PM, 5/10/2025] Dr Ata: