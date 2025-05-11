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شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة

11 مايو 2025
شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة

شكر على التعازي
إنا لله وإنا إليه راجعون
وطنا اليوم:تتقدم عشيرة الحتاملة عامة، وعشيرة الشرع خاصة، من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تفضلهم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، يوسف العيسوي، لمواساتنا بمصابنا الجلل بوفاة ابن العشيرة (المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة).
كما نتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان والتقدير إلى سماحة إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة، ومستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر، معالي السيد كنيعان البلوي، وعطوفة محافظ إربد الأكرم، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والأعيان، والنواب، وأصحاب العطوفة مدراء الأجهزة الأمنية، وضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، من الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين والمتقاعدين.
والشكر الموصول للعزوة الطيبة من الأهل والأقرباء والأصدقاء، وكافة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، على اختلاف مواقعهم ومسمياتهم الرسمية والشعبية، الذين شرفونا بمشاركتنا مصابنا، سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع الجثمان، أو الحضور إلى بيت العزاء، أو الإتصال الهاتفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما كان له أطيب الأثر في تخفيف مصابنا الجلل.
سائلين المولى جلّت قدرته أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن لا يريهم مكروهًا بعزيز.

عن عشيرة الشرع الحتاملة
اللواء المتقاعد الدكتور فريد محمود جاد الله الشرع الحتاملة


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