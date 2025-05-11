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انخفاض تدريجي على درجات الحرارة الأحد وطقس معتدل الإثنين

11 مايو 2025
انخفاض تدريجي على درجات الحرارة الأحد وطقس معتدل الإثنين

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحيانا.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار،ولاسيما في مناطق البادية.
ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.
اما الأربعاء، يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاع منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 23،وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 23، وفي البحر الميت 39 – 22، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.


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