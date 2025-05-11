تجنيد 5 ألوية احتياط في إطار توسيع العمليات بغزة

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة

كما تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة.

ورفض الجيش تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.

ويتواصل القصف وسط تزايد التحذيرات الدولية من الخطط الإسرائيلية للتحكم في توزيع المساعدات في غزة مع دخول الحصار على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة شهره الثالث على التوالي.