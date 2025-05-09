بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

دوي انفجارات بإسرائيل وهروب ملايين للملاجئ بسبب صاروخ يمني

دقيقة واحدة ago
دوي انفجارات بإسرائيل وهروب ملايين للملاجئ بسبب صاروخ يمني

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.
وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن، وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.
وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منظومة ثاد الأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأوضحت أن صاروخ اليوم تم اعتراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقف حركة الطيران مؤقتا في مطار بن غوريون بسبب اعتراض الصاروخ.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة بـ”الرد بقوة” بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن.
وقال كاتس في منشور على منصة إكس “يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك مناسباً”.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدر قرارا بوقف العملية العسكرية الأميركية على الحوثيين، يوم الثلاثاء.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، عبد المالك العجري، إن وقف إطلاق النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

لجان خدمات المخيمات الفلسطينية تستنكر محاولة التشكيك بدور الأردن

19:11

غزيون يُقدرون جهود الأردن ويرفضون التشكيك بدوره الإنساني الداعم

19:06

منظمة فاونديشن : الأردن يوصل المساعدات بإيجابية والتقارير المشككة غير صحيحة

17:43

منظمة إغاثية ماليزية تكذب تقريرا حول تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة

17:09

موقع سياحي رائع واطلاله هادئه وجميله جنوب محافظة مادبا

16:49

الحاج توفيق: تمكين الشباب أولوية وطنية ترجمة للتوجيهات الملكية

16:47

نقابة الصحفيين: مزاعم الموقع الإلكتروني تضمنت معلومات مضلل

16:43

صمت الأقوياء أبلغ من ضجيج المؤامرات

15:58

سياسيون: جهود الأردن الإغاثية في غزة مستمرة رغم الحملات الإعلامية المضللة

15:51

صرخة حق من أرض النشامى

15:46

الجغبير: من يهاجم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يقف في صف أعداء الإنسانية

15:34

الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

وفيات
وفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025