دوي انفجارات بإسرائيل وهروب ملايين للملاجئ بسبب صاروخ يمني

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن، وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منظومة ثاد الأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأوضحت أن صاروخ اليوم تم اعتراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقف حركة الطيران مؤقتا في مطار بن غوريون بسبب اعتراض الصاروخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة بـ”الرد بقوة” بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ حوثي أُطلق من اليمن.

وقال كاتس في منشور على منصة إكس “يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك مناسباً”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدر قرارا بوقف العملية العسكرية الأميركية على الحوثيين، يوم الثلاثاء.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، عبد المالك العجري، إن وقف إطلاق النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل.