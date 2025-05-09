وزير الخارجية يبحث ونظيره الياباني جهود وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات موسّعة مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا حول جهود توسعة التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافةً إلى الأوضاع في المنطقة.

كما التقى الصفدي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى اليابان، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا.

وتابع الصفدي خلال محادثاته مع المسؤولين اليابانيين، مخرجات اجتماع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أمس، حول سبل تعزيز التعاون في عديد مجالات اقتصادية وثقافية وسياحية وتنموية، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وأكّد الصفدي ووزير الخارجية الياباني عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وبحثا الخطوات العملية لزيادة التعاون في عديد مجالات حيوية.

وأكّد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات لقاء سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني، وتنفيذها بما يسهم في تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وبحث الصفدي وإيوايا الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ لجميع أنحاء القطاع.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وشدّد الصفدي على أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يفاقم الكارثة الإنسانية؛ حيث لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد الصفدي أن استخدام التجويع سلاحًا يمثّل جريمة حرب، ويحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والدواء.

وحذّر الصفدي من تبعات استمرار العدوان على غزة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين في الضفة الغربية المحتلة وفرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.

وثمّن الصفدي موقف اليابان الداعي إلى التوصل لوقف إطلاق النار وحل الدولتين.

وبحث الصفدي ونظيره الياباني الأوضاع في سوريا، حيث أكّد الصفدي ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، ودعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل الشعب السوري.

إلى ذلك، التقى الصفدي مع عضو مجلس النواب الياباني تارو كونو، في لقاء بحث سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما التقى الصفدي عددًا من الباحثين والأكاديميين اليابانيين المتخصصين في السياسات الدولية وشؤون آسيا والشرق الأوسط في حوار بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وضع الصفدي الحضور في صورة السياسات والجهود الأردنية المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفّذها المملكة.

وهنّأ الصفدي خلال لقاءاته المسؤولين اليابانيين على افتتاح معرض الإكسبو ٢٠٢٥ في مدينة أوساكا بتنظيم متميز.