مخابز غزة تتوقف عن العمل بسبب نفاد الطحين والوقود

وطنا اليوم:عادت المجاعة لتطرق أبواب قطاع غزة من جديد، في مشهد إنساني بالغ القسوة، بعد توقف 25 مخبزاً عن العمل بشكلٍ كامل نتيجة نفاد الطحين والوقود.

هذا التوقف يشير إلى انهيار خطير في المنظومة الغذائية داخل القطاع المحاصر، حيث لم تعد المجاعة شبحاً في الأفق، بل واقعاً مريراً يعيشه أكثر من مليوني إنسان محرومين من أبسط حقوقهم، في ظل حصار خانق وصمت دولي مخزٍ.

واكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة : جميع مخابز القطاع متوقفة عن العمل وان أسعار الطحين في القطاع وصلت إلى أرقام خيالية.

والتكايا في القطاع أغلقت أبوابها.

أرغم النقص الشديد في المواد الغذائية، وغلاء الأسعار، معظم المطاعم الشعبية في قطاع غزة، على إغلاق أبوابها، في ظل المجاعة التي يمر بها القطاع منذ عدة أسابيع.

واضطرت مطاعم الفول والحمص للإغلاق بعد أن وصل سعر لتر زيت الطهي إلى 90 شيكلًا، وكيلو الحطب إلى خمسة شواكل، والخضار والحمص حب إلى أسعار فلكية، حيث رفعت قبل أيام سعر أصغر صحن حمص أو فول من خمسة شواكل إلى سبعة، ومن ثم إلى عشرة شواكل قبل أن تتخذ معظم المطاعم قراراً بالإغلاق.