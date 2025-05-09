الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدين الحملة المغرضة ضد دور الأردن الإساني تجاه قطاع غزة

وطنا اليوم:قال د. محمد حسن الطراونة : تتابع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية بقلق بالغ الحملات المغرضة والممنهجة التي تستهدف الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به الأردن، بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، تجاه أهلنا في قطاع غزة. إننا نشاهد باستياء شديد المحاولات البائسة لتشويه صورة المملكة الأردنية الهاشمية، التي لطالما كانت ولا تزال السند والعون لأشقائها في فلسطين، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.

لقد بلغ السيل الزبى، وتجاوزت الحملات المشبوهة كل الحدود، عندما عمد موقع بريطاني معروف التوجه والأهداف، والذي تديره جماعات باتت أجندتها واضحة للعيان، إلى شن حملة تشكيك وتحريض سافرة ضد الأردن ومؤسساته الوطنية. ووصلت هذه الحملة إلى ذروتها في محاولة دنيئة للنيل من الهيئة الخيرية الهاشمية، المؤسسة الأردنية العريقة التي تقوم بدور محوري ونبيل في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا المحاصرين في غزة.

إن الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدين بأشد العبارات هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة التي يروج لها هذا الموقع دون وجود اي دليل ،إن اتهام الهيئة الخيرية الهاشمية، التي تحظى بسمعة طيبة وشفافية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتقصير أو التلاعب هو محض افتراء لا يستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة. إن هذه الاتهامات الباطلة تأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض الدور الأردني المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أهل غزة.

إننا في الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الدولية نشهد ونقدر عالياً الجهود المضنية التي يبذلها الأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، في سبيل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، متجاوزاً بذلك الكثير من العقبات والتحديات. إن هذا الدور الإنساني النبيل هو امتداد لمواقف الأردن التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهو محل تقدير واحترام من جميع الشرفاء والأحرار في العالم.

إننا نؤكد على ما يلي:

تضامننا المطلق مع المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها الحكيمة في وجه هذه الحملات المغرضة.

تقديرنا العميق للدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الهيئة الخيرية الهاشمية في إغاثة أهلنا في قطاع غزة.

إدانتنا الشديدة للموقع البريطاني الذي يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة والتحريضية، ونعتبره أداة في يد قوى تسعى إلى خدمة أجندات مشبوهة.

مطالبتنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة فضح هذه الحملات التضليلية والوقوف إلى جانب الأردن في جهوده الإنسانية النبيلة.

تأكيدنا على أن محاولات النيل من الأردن ودوره لن تثني المملكة عن مواصلة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

إن الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، تقف صفاً واحداً مع الأردن في وجه هذه التحديات، وتؤكد على أن صوت الحق والعدل سينتصر على دعاة الفتنة والتضليل